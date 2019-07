Grandinata devastante anche in Lombardia | molti danni a Vergiate | nel varesotto

Maltempo - Grandinata devastante a Modena : circa 30 feriti - danni gravissimi ad auto e facciate : Una trentina di feriti , nessuno grave; danni alle auto a causa della caduta di alberi e della grandine, agli spazi comuni di numerosi condomini e agli ingressi di alcune strutture sportive; vetri rotti di alcune chiese cittadine; allagamenti all’ospedale civile e all’interno della Torre Ghirlandina patrimonio Unesco. E’ il primo bilancio del Maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio su Modena . In mezz’ora sulla città di ...

Maltempo - devastante Grandinata a Modena : auto e finestre distrutte. Allarme tornado in Romagna [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...