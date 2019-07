Calciomercato Juventus | Lukaku | inserimento e clamoroso sgarbo all’Inter

Calciomercato Juventus e Napoli : sfida per Rafael Leão : Duello tutto italiano tra Juventus e Napoli per Rafael Leão, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.“powered by Goal”In Francia lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po’ azzardato ma non troppo: di Rafael Leão si sono accorti in molti, anche in Serie A.In Italia sono due i club che vorrebbero acquistarlo: Juventus e Napoli, che ...

Calciomercato Juventus : Lukaku - clamoroso sgarbo della Juve all’ : Calciomercato Juventus: inserimento per Lukaku Clamorosa l’indiscrezione lanciata nella notte da Sky sport: secondo la redazione giornalistica del colosso giornalistico internazionale, la Juve starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: Lukaku, clamoroso sgarbo della Juve all’Inter L’inserimento potrebbe avere un duplice significato: da un lato ...

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

La Juventus lancia il guanto di sfida all'Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.
Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la Juventus ha dichiarato 'guerra' di Calciomercato all'Inter, tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...

Calciomercato Juventus – Aria di cambiamento in casa Juventus. Dopo aver ufficializzato anche Buffon ora le attenzioni sono tutte su de Ligt. Poi capitolo cessioni con il destino di Joao Cancelo tutto da scorprire. La sua eventuale cessione porterebbe un nuovo dilemma in casa bianconera: chi può sostituirlo? Tanti sono i nomi. Ma nelle ultime ore l'ipotesi dalla Spagna

La Juventus annuncia anche l'arrivo dal Sassuolo di Merih Demiral: il centrale turco ha firmato un contratto valevole fino al 30 giugno 2024.
Merih Demiral è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore turco, dopo la parentesi con il Sassuolo della scorsa stagione, è pronto al grande balzo in avanti con la Vecchia Signora.UFFICIALE | Merih Demiral è bianconero!

Calciomercato Juventus: Benatia nega la possibilità di tornare alla Juventus. In un avvio di Calciomercato caratterizzato dal clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon alla Juve, e dalle voci di un possibile rientro di Claudio Marchisio, ci pensa Mehdi Benatia a dire no alla possibilità di rivestire la maglia bianconera. Calciomercato Juventus: il difensore nega il trasferimento

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Ajax ‘irritato’ su affare De Ligt : Nuovi scenari riguardanti l’affare Juventus-De Ligt. Negli ultimi giorni, accelerata dei bianconeri che hanno scalzato il Barcellona. Ma, fanno sapere dalla Spagna, l’Ajax non ha ancora completamente chiuse le porte ai blaugrana. Motivo? Gli olandesi si sarebbero ‘irritati‘ dal comportamento della Vecchia Signora. ‘Marca‘ riferisce infatti che la società di Amsterdam non avrebbe gradito il fatto che la ...

Calciomercato Juventus - Pogba scuote lo United e il Real avrebbe pronta l'offerta : Paul Pogba continua ad essere il sogno del Calciomercato dalla Juventus. Il francese è sempre più ai ferri corti con il Manchester United che potrebbe anche lasciarlo partire ma solo a seguito di un’offerta da 160 milioni di euro. Dall’Inghilterra raccontano oggi che il giocatore ha una gran fretta di lasciare i Red Devils e non vorrebbe nemmeno partire per la tournèe organizzata in Australia, mentre in Spagna scrivono che il Real Madrid è ...

Dopo quello di Buffon, non ci sarà un altro ritorno in casa Juventus. Medhi Benatia ha infatti conferrmato il suo futuro: "Rimarrò all'Al Duhail".
In casa Juventus si è appena vissuto un grande ritorno, dopo quello di Leonardo Bonucci l'anno scorso: a Torino si è rivisto Gianluigi Buffon, tornato ufficialmente in bianconero.Chi invece con ogni probabilità non tornerà a vestire la maglia della Vecchia ...

La Juventus deve sfoltire la rosa per inserire nelle liste i prossimi acquisti. I primi a partire saranno Perin, Pjaca, Higuain e Mandzukic.
Problemi di abbondanza alla Juventus dove, oltre agli acquisti già perfezionati di Luca Pellegrini, Ramsey, Rabiot e Buffon, c'è da fare i conti con i ritorni di Marko Pjaca e Gonzalo Higuain.Attualmente quindi la rosa bianconera è composta da 26 elementi ma, secondo le regole imposte ...

Calciomercato Juventus : de Ligt slitta - per Icardi gli ostacoli si sarebbero moltiplicati : Piccolo stop per de Ligt e nuovi ostacoli per Icardi. Le ultime notizie riguardanti il Calciomercato della Juventus si possono riassumere così. Per il difensore ieri è stata formulata la prima offerta che l’Ajax ha rispedito al mittente con un secco “no, grazie”. I lancieri sanno che devono cedere il proprio capitano, ma per ora tengono duro sulla cifra e non vorrebbero fare sconti. Si scalda sempre di più anche il fronte dell’attaccante ...