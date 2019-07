Calciomercato Atalanta | Zapata resta | lo assicura Percassi

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Duvanrimarrà all’. Lo ha confermato il presidente, che ha anche parlato di Gianluca Mancini: “Stiamo valutando”.“powered by Goal”Con il sogno Champions League sullo sfondo, l’prepara la prossima stagione. Tra pochi giorni la squadra partirà per il ritiro e i gioielli saranno protagonisti.Antonio, presidente della ‘Dea’, ha confermato a margine della presentazione del ritiro che la rosa non subirà grosse variazioni, nonostante alcune trattative ancora in ballo.L’indicazione più importanta arriva su Duvan, che non si muoverà da Bergamo quest’estate. Rimangono più dubbi su Mancini, accostato alla Roma.“Per il ritiro partiremo così, abbiamo alcune operazioni in ballo in entrata e in uscita.sicuramente, Mancini è molto ambito, stiamo valutando. Se andrà via, lo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Elmas l'obiettivo principale per il centrocampo. In alternativa, si pensa a #Pulgar del… - DiMarzio : #Calciomercato #ASRoma | Giallorossi vicini a Mancini dell'Atalanta. E rilanciano per Veretout: il punto ? - DiMarzio : #Mattiello al @CagliariCalcio: prestito con diritto di riscatto dall’@Atalanta_BC #calciomercato @SkySport -