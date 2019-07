Tuttosport | l’agente di Verdi “Trattativa reale col Torino | ma non chiusa | i tempi sono

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’edizione odierna diriporta interessanti novità su Simonee l’interesse del“La trattativa per Simoneprocede. Dopo aver incassato il sì del giocatore, il Toro vuole accelerare con il Napoli. Ha fretta, anche se il presidente Urbano Cairo fa pretattica per abbassare il prezzo, visto che i 25 milioni richiesti da De Laurentiisconsiderati troppi. A meno di clamorosi ribaltoni, quel “big” offensivo sarà proprio, la punta leggera del Napoli. Mazzarri lo vorrebbe portare subito (cioè da domenica sera) a Bormio, ma può anche aspettare un po’” Sull’argomento è intervenuto anche il procuratore diche ha confermato la volontà dei granata di avere il calciatore anche se ilunghi «L’interesse delper, tuttavia non si può parlare di trattativa conclusa. Ilunghi». ...

