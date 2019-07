Sala condannato | ma i semplici ragionamenti non fanno una prova

Processo Expo - il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO : Processo Expo, il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO Il primo cittadino era imputato per falso materiale e ideologico con l'accusa di aver retrodatato due verbali in quaità di amministratore delegato di Expo 2015, nell'ambito della vicenda "Piastra". La reclusione è stata convertita in una pena ...

Expo - Sala condannato : “Sono resistente - assicuro due anni di lavoro da sindaco. Guardare avanti non me la sento” : Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 45 mila euro. “Qui è stato processato il lavoro e io ne ho fatto tanto – ha commentato il primo cittadino che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di amministratore delegato di Expo – una sentenza del genere, dopo sette anni, per un vizio di forma, allontanerà tanta gente per bene ...

Milano - Sala condannato a sei mesi : 'Resto sindaco fino al termine del mio mandato' : condannato a sei mesi il sindaco di Milano, Beppe Sala, nell’ambito del processo sull’Expo nel quale era coinvolto. È questo il verdetto del collegio della X sezione penale guidato da Paolo Guidi e composto da tre giudici. Per il sindaco, la pena è stata commutata in un risarcimento pecuniario dell'importo di 45 mila euro. Il primo cittadino del capoluogo lombardo, all’arrivo in tribunale, era apparso sorridente e tranquillo, nonostante la ...

Expo - Sala condannato a 6 mesi Pena convertita : multa da 45mila € : Arrivata la sentenza nel processo che vede tra gli imputati il sindaco, Giuseppe Sala, in qualità di ex commissario unico di Expo: condanna a 6 mesi e risarcimento di 45 mila euro Segui su affaritaliani.it

Expo - Sala condannato a 6 mesi. «Resto sindaco - continuerò il mio lavoro» : condannato a sei mesi Giuseppe Sala, sindaco di Milano ed ex ad di Expo. I sei mesi di reclusione sono convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro. Nel processo milanese Sala era imputato per...

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : “Resto - processato mio lavoro” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo. Lui : "Non lascio" : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi ...

Processo Expo - Sala condannato a sei mesi : «Ma resto sindaco di Milano» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel Processo milanese in cui era imputato per...

Il sindaco di Milano Beppe Sala è stato condannato a sei mesi : Nel processo sulla cosiddetta Piastra Expo l'allora commissario unico è accusato di aver retrodatato l'atto di nomina della...

Expo - Sala condannato a sei mesi : 13.35 Il sindaco di Milano Sala è stato condannato a sei mesi, convertiti in multa di 45 mila euro, per la vicenda della Piastra di Expo 2015. L'accusa,di falso ideologico e materiale per la presunta retrodatazione di due verbali con cui vennero sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi, riguardava il periodo in cui Sala era amministratore delegato di Expo."La sentenza ...

Expo - Sala condannato a 6 mesi : Il tribunale di Milano ha condannato il sindaco di Milano per falso ideologico. La procura aveva chiesto 13 mesi. Lo fece solo per fare in fretta, per portare avanti la macchina di Expo che era in drammatico ritardo sui tempi di marcia. Ma nel maggio 2012, quando firmò un verbale truccato per sostituire due commissari di una gara d'appalto, Beppe Sala commise un reato: e il "fin di bene" non lo giustifica. Oggi il tribunale di Milano ...

Giuseppe Sala condannato a 6 mesi per la Piastra di Expo : pena commutata - dovrà pagare 45mila euro : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala condannato ma "graziato": per lui 6 mesi di reclusione (pena convertita in un risarcimento pecuniario di 45mila euro) per falso ideologico e materiale. La vicenda è legata all'Expo 2015, di cui Sala era amministratore delegato della società organizzatrice. Secondo

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : pagherà 45mila euro : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi ...