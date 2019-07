Parma | fermati 4 nigeriani | spaccio | rapine e aggressione con machete

Squalificati Serie A - sette fermati per un turno : assenze pesanti per Parma e Atalanta : Sono sette, tutti per un turno, gli Squalificati in Serie A dal Giudice sportivo a seguito dell’ultimo turno. Si tratta di Bourabia (Sassuolo), Bruno Alves, Rigoni (Parma), Rigoni (Chievo), Palomino (Atalanta), Radu (Lazio), Romero (Genoa). Tra i club ammende di 10mila euro all’Inter “per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria”; 3500 euro al ...