Palo del Colle Muore mentre era a pesca su una canoa a Nova Siri

Pantelleria - Palombari del Comsubin neutralizzano 23 pericolose bombe nelle acque intorno all’isola : “c’era anche una bomba d’aereo da 1.000 libbre” [FOTO e VIDEO] : Dal 25 al 28 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque dell’isola di Pantelleria attraverso la quale sono stati neutralizzati 23 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-1 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : solo il Palo nega a White la gioia del raddoppio per l’Inghilterra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 39′ Ancora Hjelmseth protagonista. Nel cuore dell’area di rigore, esce impossessandosi della palla. 38′ HJELMSETH METTE IN ANGOLO SUL COLPO DI TESTA DI PARRIS! L’estremo difensore norvegese è pronto sulla zuccata dell’esterno inglese. 36′ Su un alleggerimento della sua ...

Salento Book Festival - torna la rassegna dedicata alla “movida dei lettori” : da Marco Travaglio a Roberto Saviano e Barbara Palombelli tanti gli ospiti della nona edizione : I bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto. Il trionfo del barocco di Galatina e Nardò. E ancora, il porto di Gallipoli, con i suoi pescherecci e la chiesetta del Cannetto. Sono solo alcune delle suggestive location che fanno da sfondo al Salento Book Festival, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro giunta quest’anno alla sua nona edizione. Da Marco ...

Paloma - storia e ricetta del cocktail che vi farà dimenticare il Moscow Mule : I bevitori più attenti e fedeli di cocktail & co lo sanno bene: l'esplosione di popolarità del Moscow Mule è stata probabilmente il fenomeno sociale da bancone più interessante degli ultimi anni. Ma la carica della novità, ammettiamolo, è ormai terminata da qualche tempo. Ora che anche il baretto a conduzione familiare sotto casa si è ormai dotato di Ginger Beer, sdoganando lo zenzero in alternativa al ...

Grande fratello - Serena Rutelli : "Non incontro i miei fratelli" - la scelta della figlia di Barbara Palombelli : "Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme.Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo". Ha cambiato idea dunque Serena Rutelli. Dopo aver detto di voler incontrare i suoi fratell

Belve (Nove) - Palombelli : “Il peggior leader della sinistra degli ultimi 20 anni? Renzi. E’ un arrogante - una delusione anche umana” : “Il peggior leader della storia della sinistra degli ultimi 20 anni è stato l’ultimo, Matteo Renzi perché lui semplicemente non era il leader della sinistra. Non avrebbe mai dovuto diventare il segretario del Pd, doveva restare nell’ambito della Margherita, di un partito di centro che infatti sta per fare”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì ...

Il 5G vola in Corea del Sud - ma in Gran Bretagna è fermo al Palo. E le intercettazioni saranno complicate : Mentre in Corea del Sud impazza il 5G, il Regno Unito si interroga sui rapporti con Huawei e sorgono dubbi sulla possibilità di intercettare le comunicazioni. L'articolo Il 5G vola in Corea del Sud, ma in Gran Bretagna è fermo al palo. E le intercettazioni saranno complicate proviene da TuttoAndroid.

Barbara Palombelli - incoronazione a Mediaset : Forum da record di ascolti - la nota del direttore di Canale 5 : L'incoronazione ufficiale per Barbara Palombelli a Mediaset arriva direttamente da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Anche Forum va in vacanza e l'edizione 2018-19 del più famoso tribunale della tv italiana ha sbaragliato la concorrenza interna ed esterna, macinando record di ascolti: media s

Marina Militare : i Palombari del Comsubin e il cacciamine Crotone della squadra navale intervengono nel Siracusano : Dal 23 maggio al 2 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei(GOS)del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto due delicate operazioni subacquee nelle acque della provincia di Siracusa tese a neutralizzare 395 ordigni esplosivi a Marchesa di Cassibile e, in collaborazione con il personale imbarcato sul ...

LIVE Cittadella-Hellas Verona 1-0 - Finale Play-off Serie B in DIRETTA : la sblocca subito Diaw - Palo di Laribi! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cittadella-Hellas Verona, andata della Finale playoff di Serie B. Allo Stadio Pier Cesare Tombolato le due squadre si contendono un pezzo della promozione in Serie A che verrà poi assegnata domenica sera quando andrà in scena il match di ritorno al Bentegodi. Ci aspettano novanta minuti da brivido in questo derby veneto molto sentito: i granata vogliono continuare a sognare davanti al proprio pubblico ...

Pensioni - 150mila statali al Palo : manca il decreto per l’anticipo del Tfs : Scaduti i termini per il provvedimento attuativo, manca ancora la firma sulla convenzione Abi. Oltre 150mila i pensionandi del settore statale interessati a un anticipo detassato fino a 45mila euro...

Elezioni Europee - la soffiata di Barbara Palombelli : "Attenti al dato del Piemonte" : "Sarà molto importante il risultato del Piemonte. Da 300 anni la storia d’Italia inizia da lì". Barbara Palombelli dà la sua lettura alle Elezioni di oggi in cui gli italiani sono chiamati alle urne sia per scegliere i rappresentanti locali che quelli europei. In Piemonte si volta per l'elezione de

Atalanta - l'arma segreta della Dea sui 100 gol segnati : metà da schema su secondo Palo : La cosa meravigliosa dell' Atalanta delle meraviglie è che da tre anni gioca nello stesso modo - ormai se ne è accorto anche chi di football capisce nulla - ma da tre anni continua a vincere e stupire, contro qualsiasi avversario. Sì, insomma, alla faccia di video, registrazioni, osservatori, tattic

Barbara Palombelli : "Serena e Monica avevano i denti mancanti per le botte del padre" : La giornalista ha adottato le due ragazze quando avevano 7 e 10 anni. Nel loro passato tanta sofferenza ed episodi di...