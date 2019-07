Nuovo Renault CAPTUR | ancora più SUV

Motori – Renault svela Triber : il Nuovo veicolo supermodulare con un rapporto qualità-prezzo inedito [GALLERY] : Renault presenta Triber, il nuovissimo veicolo spazioso e supermodulare del gruppo Renault svela a Delhi un nuovo modello supermodulare e moderno con un rapporto “qualità/prezzo” assolutamente inedito. Triber è una novità assoluta progettata appositamente per il mercato indiano, ma con ambizioni internazionali. Con questo concept innovativo, il Gruppo Renault completa la sua proposta locale già composta da Kwid, Duster e Captur. Triber ...

Motori – Fusione FCA-Renault Nuovo comunicato ufficiale - il governo francese rimanda la decisione : Fusione FCA-Renault, rilasciato nuovo comunicato stampa, i rappresentanti dello Stato francese remano contro e rimandano la votazione Nella tarda serata di ieri si è svolta una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, al termine di questa riunione i consiglieri hanno deciso di rimandare il voto a data da destinarsi, tutto ciò è da imputarsi ai rappresentanti del governo francese che hanno espresso la volontà di ...

Renault : «Interesse per nozze con Fca - domani Nuovo Cda». Allo Stato francese un posto nel board : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Renault - Nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca. Allo Stato francese un posto nel board e nel Comitato nomine : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Renault - Nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca. Allo Stato francese un posto in Cda e nel Comitato nomine : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Fusione tra Fca e Renault : Nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...