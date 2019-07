Il latte d’asina | un “super food” dall’elevato contenuto di calcio | ottimo contro

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Aumentano del 400% negli ultimi 10 anni gli asini in Italia che salgono in cattedra nelle fattorie didattiche e nei campi scuola estivi dove si registra un boom di presenze dei bambini durante le vacanze e nel corso dell’anno“: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in occasione della firma del protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione tra il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in occasione dell’inaugurazione del Villaggio #stocoicontadini a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello con oltre diecimila agricoltori. “Il protocollo porterà – spiega la Coldiretti – nelle scuole primarie la più grande campagna di educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile mai effettuata pima in Europa grazie all’impegno degli agricoltori con un concorso finale di ...

