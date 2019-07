Da Testaccio all' Olimpico La bella favola pop dell' Ultimo cantautore

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Paolo Giordano Nel 2017 cantava per 10 persone, ieri per 60mila «Fare il passo più lungoa gamba? A volte sì...» In fondo nel pop le favole esistono ancora., ossia Niccolò Moriconi, 23 anni, l'8 luglio 2017 cantava per dieci persone al mercato dia Roma. Ieri sera lo ha fatto davanti a oltre sessantamila fan allo stadio. «Non so come sia successo tutto questo, non è sempre sbagliato fare il passo più lungoa gamba», spiega lui poco prima di salire sul palco, tesissimo e spaurito come potete immaginarvi. In realtà il suo trampolino è stato il Festival di Sanremo, che ha vinto nei Giovani l'anno scorso e quest'anno ha solo sfiorato, visto che è arrivato secondo. Però nella musica non contano tanto i piazzamenti, conta il passaparola. Eè senza dubbio è uno dei più seguiti, discussi, ammirati sui social e sui media in generale perché ...

silvestremaria2 : RT @IlPaoloGiordano: Nell’estate 2017 Ultimo ha cantato al Testaccio per 10 persone. Stasera canta all’Olimpico per molte di più. Il lato b… - carola_carola19 : RT @IlPaoloGiordano: Nell’estate 2017 Ultimo ha cantato al Testaccio per 10 persone. Stasera canta all’Olimpico per molte di più. Il lato b… - ComelloMine : RT @IlPaoloGiordano: Nell’estate 2017 Ultimo ha cantato al Testaccio per 10 persone. Stasera canta all’Olimpico per molte di più. Il lato b… -