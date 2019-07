wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) (Foto: Pixabay) Non c’è momento migliore perlase non quello delle settimane immediatamente precedenti alleestive. Propriose fosse un tagliando di un’automobile, il cellulare ha bisogno di una regolare manutenzione e lo spazio di archiviazione interno è troppo spesso dimenticato. Un errore molto grave.fare per donare una nuova giovinezza al cellulare?suggerito da Panda Security, i passaggi sono pochi, ma significativi e per nulla difficili da portare a termine, dato che sono alla portata anche di chi è alle prime armi. Unasatura è una grave zavorra che appesantisce in modo notevole il dispositivo rendendolo poco reattivo, aperto a lag e malfunzionamenti fino a spegnimenti improvvisi e a una generale cattiva esperienza quotidiana. Gli accorgimenti da portare a termine sono possibili senza scaricare altri ...

forumJuventus : CT: 'Da Higuain a Mandzukic, la Juve vuol liberare l’attacco per fare spazio a Icardi. Senza passare dallo scambio… - antocalderone : Come liberare la memoria dello smartphone in tempo per le vacanze - MilanoCitExpo : Come liberare la memoria dello smartphone in tempo per le vacanze #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -