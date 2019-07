Come cancellare una partizione su Windows : Avete bisogno di eliminare un volume del disco presente nel vostro PC Windows ma non sapete quale soluzione utilizzare. Nelle prossime righe, scopriremo insieme Come cancellare una partizione su Windows usando 3 metodi molto semplici. leggi di più...

Come cancellare account Telegram : Telegram è una di quelle app di messaggistica sicura che offre una crittografia end-to-end per mantenere le comunicazioni lontane da sguardi indesiderati. Man mano che sempre più utenti si affidano alla privacy, la concorrenza tra i messenger incentrati sulla sicurezza si sta facendo dura. Se hai deciso di lasciare Telegram perché hai un numero eccessivo di app di questo tipo o ti stai attenendo a uno alternativo, l’eliminazione del tuo ...

Come cancellare le ultime tracce delle rivolte egiziane del 2011 : Lo scorso lunedì l’ex presidente egiziano Mohamed Morsi è morto mentre era in corso un’udienza dei tanti processi che ha dovuto affrontare negli ultimi sei anni. Alcuni giornali hanno avanzato dubbi sulle circostanze della morte e think tank Come Amnesty International e Human Rights Watch hanno chiesto un’indagine indipendente sulle cause della morte.Da mesi, giornalisti e politici avevano lanciato appelli ...

Come cancellare la cronologia Safari su iPhone e iPad : Eliminare le tracce di una sessione di navigazione in Internet attraverso iPhone o iPad non è per nulla difficile. In questo articolo vi mostreremo Come cancellare la cronologia Safari su iPhone o iPad. cancellare la leggi di più...