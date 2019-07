Chi è Fernanda Colombo | l' arbitro della proposta indecente

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019)è uno dei volti più noti del calcio brasiliano. Classe '91, ex mo, ex guardalineemassima serie del Campeonato Brasileiro, in campo fino al 2017, poi il ritiro dopo un grosso errore durante il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, e lo start alla carriera come giornalista sportiva, conduttrice e commentatrice. Qualche giorno fa diventa virale un suo video, niente di pornografico, anzi, un normalissimo momento di vita da rettangolo di gioco: lasta arbitrando una partita amichevole del campionato Estrellas de Ecuador, una sorta di All-star Game sudamericano, e subito dopo un fallo si avvicina minacciosa a Kitu Diaz che milita nel Barcellona Sporting Club, il centrocampista è certo che l'sia in procinto di ammonirlo, invecetira fuori dalle tasche un fazzoletto per asciugarsi il sudore. Un video di appena dieci secondi, una ...

