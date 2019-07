Bonafede:riforma Giustizia presto a CdM

Per ladel Csm "i tempi sono strettissimi", Così il ministro della,Alfonso: "Conto di portare in Consiglio dei Ministri,nell' arco dei prossimi 10 giorni, tutta ladella:processo civile, processo penale e anche ladel Csm", ha detto parlando al convegno dei movimento Federconsumatori. La"riguarderà non solo il Csm, ma tutta la magistratura, le dinamiche al suo interno per l'accesso e per gli avanzamenti di carriera.Ci sarà così un perimetro blindato di meritocrazia".(Di venerdì 5 luglio 2019)