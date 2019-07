Asteroide sfiora la Terra | Ma la Nasa non se ne accorge

Asteroide 2008 KV2 potenzialmente pericoloso sta per sfiorare la Terra : Un Asteroide potenzialmente pericoloso sta per avvicinarsi alla Terra, stiamo parlando di 2008 KV2, scoperto nel 2008 e monitorato da allora. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sull'Asteroide 2008 KV2, quanto è grande, a che distanza passerà dalla Terra, quando verrà a farci visita e perché è potenzialmente pericoloso. Il prossimo 27 giugno, l’Asteroide 2008 KV2 ‘sfiorerà’ la Terra a 6,7 milioni di chilometri di distanza e, per quanto ...