optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Occorre analizzare bene alcunezioni da parte di, ufficializzate in occasione della campagna Summer Black Friday, considerando i prezzi che sono stati applicati per modelli comeP20 Pro,209. Dopo le ultime offerte trattate sulle nostre pagine a proposito della catena in questione, dunque, tocca analizzare la vicenda sotto un altro punto di vista. Analizziamo dunque le singole proposte per comprendere quale ci presenti il miglior rapporto tra qualità e. Andiamo in ordine crescente di, avviando l'analisi con20. Il device ha da poco ricevuto l'aggiornamento con EMUI 9 che lo ha nettamente valorizzato, rendendo più gradevole la sua esperienza di utilizzo. Ecco perché la possibilità di acquistarlo a 199 euro tramite la Summer Black Friday diper molti potrebbe rappresentare un'occasione d'oro, secondo ...

OptiMagazine : Aggressive promo Unieuro con Huawei P20 Pro, Mate 20 Lite e Galaxy Note 9 a prezzo di saldo -