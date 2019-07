Sea Watch 3 | Anm su Salvini “alimenta clima d’odio attaccando magistrati”

termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sea3: Anm suÈ scontro aperto tra la magistratura e il ministro dell’Interno. La decisione del gip di Agrigento di non convalidare l’arresto di Carola Rackete ha mandatosu tutte le furie, riservando una serie di invettive alla magistratura e al sistema giudiziario italiano. L’inquilino del Viminale ha voluto rimarcare l’importanza di una riforma urgente della giustizia per evitare ulteriori storture.assicurava che “per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera.” La risposta dell’Associazione nazionale magistrati non si è fatta attendere, dopo le accuse di far politica dall’alto di disposizioni giudiziarie. L’anm rimarca, inoltre, la pericolosità di ...

HuffPostItalia : Sea Watch, Carola torna libera. Il Gip di Agrigento non convalida l'arresto e non dispone misure cautelari - Corriere : Sea Watch, Carola Rackete torna libera: il gip non convalida l’arresto - fattoquotidiano : Sea Watch, De Falco: “La manovra? Barca Gdf doveva lasciare spazio. Per la nave da crociera a Venezia accuse meno g… -