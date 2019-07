Sampdoria in vendita | il gruppo di Vialli può chiudere | chiavi le cessioni di Praet e

lanotiziasportiva

(Di giovedì 4 luglio 2019) La cordata di Gianlucaè nuovamente vicina a comprare la: la chiusura può dipendere dalledi Andersen e Dennis.“powered by Goal”Massimo Ferrero sarebbe a un passo dalladellaa una cordata di investitori, guidata dall’ex leggenda del club doriano Gianluca.Ad affermarlo è ‘Ansa’, che spiega come nella giornata di oggi siano stati mossi importanti passi in avanti per il buon esito della trattativa. La chiusura potrebbe arrivare la prossima settimana.Ladovrebbe dipendere dalledei giocatori Joachim Andersen, a un passo dal Lione, e Dennis, accostato al Milan e all’Arsenal nelle corse settimane.Decisiva sarebbe stato anche un aumento nella quota fissa dell’offerta di 10 milioni di euro, per un totale di 95 milioni, inclusi i debiti che finirebbero a carico della nuova ...

