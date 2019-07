Roma | si stacca un ramo da un albero e colpisce una famiglia | sette feriti

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri sera a, intorno alle ore 22:40, precisamente in zona ponte Sisto, quest'ultima situata non molto lontano da piazza Trilussa a Trastevere. Ieri sera era infatti in programma una manifestazione dal titolo "Notti sul Tevere", e per questo il luogo era gremito da tantissima gente. All'improvviso però la serata è stata scossa da un brutto fatto di cronaca: un grossosi èto da unche si trova proprio vicino alla banchina ed è precipitato giù. Sfortunatamente proprio su alcuni tavolini sottostanti sostava un'intera famigliola che è stata travolta completamente dal, ferendo alcune persone. Tra questi ci sarebbero due bambini: si tratta di una bambina di soli 2 anni e di un neonato di soli tre mesi. ilavrebbe anche colpito un'altra coppia che si trovava seduta ad un altro tavolo. Nessuno è in pericolo di vita Sebbene il crollo ...

