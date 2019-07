Patate soffiate

cosacucino.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019)Le, sono il risultato di una ricetta magica che fa gonfiare le fettine di patata, trasformandole in un contorno scenografico e delizioso. Ingredienti ••olio di semi di arachide o olio d’oliva, per friggere Preparazione Pelare, lavare e tagliare a fettine di 3 mm di spessore le. Friggere in abbondante olio bollente a 150°C per 5 o 10 minuti, sempre sorvegliandole in modo da non cuocerle troppo, non dovranno essere troppo cotte e dorate. Lasciar scolare su un foglio di carta assorbente. Poi friggere nuovamente lein abbondante olio bollente a 170/180°C. In questo modo i due lati della patata si separeranno gonfiandosi come un palloncino.