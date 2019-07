Modelli e prezzi in Italia del Samsung Galaxy Note 10 | differenze con Note 9 e S10

optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il10 sarà presentato il prossimo 7 agosto, ma ormai sono già tante le cose che conosciamo relativamente al phablet. Stando ad un'esclusiva di 'tuttoandroid.net', il device sarà commercializzato in tre diversi, di cui però non si conoscono ancora i nomi: il primo vanterà uno schermo da 6.3 pollici, mentre gli altri due si equipaggeranno con display da 6.8 pollici. I pannelli saranno di tipo Infinity-O con tecnologia SuperAMOLED, con foro centrale per l'alloggio della fotocamera frontale. I tagli di memoria interna disponibili potrebbero partire da un minimo da 256GB, arrivando poi a quelli da 512GB e 1TB. Il modello più piccolo con display da 6.3 pollici dovrebbe disporre di un blocco RAM da 8GB, mentre le restanti due, ben meno economiche, dovrebbero toccare quota 12GB. Al momento del lancio, il10 si presenterà in tre colorazioni: ...

OptiMagazine : Modelli e prezzi in Italia del #SamsungGalaxyNote10: differenze con #Note9 e #S10 - HDblog : RT @HDblog: Samsung Galaxy Note 10: prezzi e dettagli sui modelli in arrivo in Italia | Rumor - SmorfiaDigitale : Samsung Galaxy Note 10: prezzi e dettagli sui modelli in arrivo in Italia | Rumo... -