Migranti | un gommone naufraga al largo della Tunisia | un morto e 82 dispersi

Naufraga un gommone - 80 i Migranti dispersi "Solo 5 sopravvissuti" : Giovanni Corato La denuncia di Alarm Phone: "80 migranti dispersi al largo della Tunisia, solo 5 sono sopravvissuti". E l'Ong accusa: "L'Europa e i suoi confini uccidono" Almeno 80 migranti potrebbero essere mori in mare davanti alle coste della Tunisia. Lo denuncia Alarm Phone, secondo cui un barcone si sarebbe rovesciato ieri non lontano dalle coste di Zarzis. L'ong cita la testimonianza di Chamseddine Marzoug, volontario della ...

Si sono persi i contatti col gommone con 60 Migranti a bordo a largo della Libia : Non si hanno più notizie di un gommone con 60 persone che ieri sera aveva lanciato l'allarme, mentre si trovava in difficoltà al largo della costa libica, all'altezza di Zawiya. È quanto denunciato su Twitter da Alarm Phone, il servizio telefonico di richiesta d'aiuto nel Mediterraneo. "Non abbiamo idea di cosa sia successo alla barca e alle 60 persone. Speriamo che ci siano sopravvissuti, anche se questo significa essere di nuovo in ...

Migranti : gommone in difficoltà con 40 persone a bordo - allertata Malta : Un'imbarcazione in difficoltà, con 40 persone a bordo, è stata segnalata nella zona Sar di Malta, nel Mediterraneo. Lo riferisce su Twitter l'ong Alarm Phone che ha ricevuto l'sos dal gommone poco prima delle 23. "L'imbarcazione ha lasciato la Libia oltre 23 ore fa, abbiamo allertato le autorità maltesi alle 22.33 e rimaniamo in diretto contatto con le persone a bordo", ha twittato Alarm Phone poco dopo mezzanotte. In un secondo ...

Migranti - gommone diretto in Grecia si rovescia a largo della Turchia. Otto morti e 31 persone tratte in salvo : Nuovo naufragio di Migranti, questa volta nel Mar Egeo, a largo delle coste di Bodrum, in Turchia. Un gommone carico di persone si è rovesciato e, per il momento, sono Otto i corpi senza vita recuperati dai soccorritori. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera turca che ha tratto in salvo, per il momento, 31 persone, anche se non è ancora stato possibile stabilire il numero esatto di naufraghi a bordo dell’imbarcazione. Per questo le ...

Migranti - gommone in avaria con 100 persone a bordo. Ong : “Malta avvia un’operazione di soccorso” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, che starebbero intervenendo in questo momento.Continua a leggere

Migranti - gommone in avaria con 100 persone a bordo. Ong : “Urge soccorso immediato” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, ma al momento la situazione sarebbe in fase di stallo.Continua a leggere

Migranti : gommone disperso - Sea Watch teme "molti dispersi e annegati" : Nuovo dramma in corso nel Mediterraneo, di fronte le coste libiche: secondo l'ong Sea Watch, l'aereo delle ong Colibrì ha avvistato a circa 52 miglia nautiche dalla città libica di Carabulli, un gommone sgonfio. "Ci sono molte persone in acqua, un'alta probabilità di persone disperse e annegate. lanciato il MayDay Relay: raccolto da 2 mavi mercantili e dalla Guardia Costiera libica, che ora è sul posto" NAUFRAGIO IN CORSO ...

Migranti - gommone naufraga a largo Libia : 18.00 Un gommone carico di Migranti è naufragato al largo della Libia. Si temono morti e feriti. E' l'allarme lanciato da Sea Watch Italia, che riprende una richiesta di soccorso da parte di Pilotes Volontaires, organizzazione non governativa che utilizza mezzi aerei per la ricerca di persone in difficoltà. "gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da Colibrì a ca. 52 miglia N di Garabulli. Molte persone in acqua, alta probabilità ...

Migranti - allarme di Sea Watch : "Gommone in avaria - molti in acqua" : L'organizzazione umanitaria ha lanciato l'Sos con le foto scattate per via aerea dalla ong dei piloti volontari a una cinquantina di miglia a nord della costa libica

In Francia un imam è stato condannato a 2 anni di prigione per aver aiutato gruppi di Migranti ad attraversare la Manica in gommone : Il tribunale di Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia, ha condannato un iraniano di 37 anni, imam di una moschea alla periferia di Rouen, a due anni di carcere per aver aiutato dei gruppi di migranti ad attraversare il Canale della Manica in

Migranti : Casarini - 'nave Marina militare era a 9 miglia dal gommone' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Si ha l'impressione che il Ministro della Difesa @Eli_Trenta possa essere vittima di qualcuno che gli riferisce cose non vere. P490 Cigala Fulgosi era a 9 miglia di distanza dal gommone, non a 80 km. Ministro, ci sono foto e tracciati". Lo scrive su Twitter Luca Casar

Migranti : Mediterranea - 'nessuna vittima su gommone - grati a Marina militare' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Apprendiamo con gioia che non ci sarebbe nessuna vittima a seguito del distress che da ieri era segnalato e che rischiava di diventare l'ennesima strage. Siamo grati all'equipaggio e al comandante della nave della Marina militare P490 Cigala Fulgosi per aver operato i

Migranti su un gommone in avaria : la marina militare interviene | Ong : "Poteva agire prima" | Salvini replica : "Sono accuse infondate" : La nave 'Cigala Fulgosi' ha soccorso i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»