Mauro Icardi | addio Inter? Non c' è solo la Juventus | il clamoroso inserimento del Napoli

Icardi Juventus - blitz di Paratici a Ibiza da Wanda e Mauro : colpo in arrivo? : Icardi Juventus – Resta ancora un mistero il futuro di Mauro Icardi il prossimo anno. Unica certezza sembra essere che l’argentino non vestirà la maglia dell’Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l’offerta attesa per dare il via libera all’ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella […] More

Wanda Nara – Il buongiorno dal bagno è esplosivo : la moglie di Mauro Icardi fa impazzire i fan dalla Polinesia [FOTO] : Wanda Nara fa impazzire i suoi follower: lo scatto dal bagno in bikini è esplosivo Wanda Nara sa come far perdere la testa ad un uomo. La sexy showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, si trova in Polinesia per una vacanza rilassante col suo uomo, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Esplosiva e sensuale come sempre, Wanda Nara aggiorna quotidianamente i suoi follower sui social, con video e foto bollenti, in costume, ...

Inter - Wanda Nara smentisce la telefonata ad Antonio Conte : mistero fitto su Mauro Icardi : "Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia...". Così Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, risponde su Twitter alle indiscre

Mauro Icardi - la foto con una mora misteriosa scatena il gossip. E Wanda Nara reagisce così : La presenza di una mora misteriosa accanto a Mauro Icardi sta scatenando il gossip. Dopo le foto apparse su Novella 2000 in molti si chiedono se il matrimonio tra il calciatore e la moglie Wanda Nara...

Mauro Icardi con una mora prima delle vacanze con Wanda Nara : Mauro Icardi è stato beccato fuori da un locale milanese mentre saluta una misteriosa mora: chi è la donna a cui il marito di Wanda Nara si è avvicinato? Cosa ci faceva Mauro Icardi in compagnia di una misteriosa mora fuori da un locale milanese? Insieme a lui non c’era la moglie Wanda Nara con la quale, però, è recentemente partito per le vacanze estive.-- Lo scoop, lanciato dal settimanale Novella 2000, mostra alcuni scatti ...

Calciomercato : Napoli e Milan molto attive - gli Usa tentano Mauro Icardi : A due settimane dall'inizio ufficiale del Calciomercato estivo, le società di serie A si stanno muovendo per portare a casa i primi obiettivi. molto attive, in queste ore, soprattutto Napoli e Milan, mentre l'Inter lavoro all'uscita dell'ex capitano Mauro Icardi: per lui, in queste ore, è arrivata un'offerta dagli Usa. Napoli, l'obiettivo è Lozano del Psv Il Napoli di Ancelotti ha puntato gli occhi sull'attaccante Lozano del Psv: secondo ...

Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi : Perché Wanda Nara ha deciso di lasciare Tiki Taka Wanda Nara lascia momentaneamente la televisione italiana. Dopo un anno da prima donna a Tiki Taka, il programma calcistico di Pierluigi Pardo in onda su Canale 5, la soubrette argentina ha deciso di dedicarsi ad altro. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da […] L'articolo Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi proviene da Gossip e Tv.

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

Inter – Dall’arrivo di Conte al possibile addio di Icardi - Skriniar sincero : “Mauro? Se rimane siamo contenti” : Skriniar sincero: le parole del difensore dell’Inter sull’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte ed il possibile addio di Mauro Icardi “Un messaggio per Icardi? Mauro è un grande giocatore, è un nostro amico e vedremo cosa succederà: se rimane noi siamo Contenti“. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Milan Skriniar a ‘SportMediaset’. “La mia stagione all’Inter? Si può sempre fare ...

Inter - Conte avrebbe chiamato i senatori per chiedere di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi ed, in particolar modo, da febbraio quando la società nerazzurra ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Voci che hanno inciso anche sul suo rendimento visto che quest'anno l'attaccante ha segnato solo due reti, entrambe su calcio di rigore, sbagliando il ...

Nessuno vuole Mauro Icardi… a certe condizioni : Il tempo dell’attaccante argentino all’Inter è terminato, Conte non lo vuole ma è complicato trovare una squadra a cui cederlo L’ultima a iscriversi alla corsa per Mauro Icardi è stata la Roma, che ha chiesto informazioni all’Inter sull’accattante argentino nella giornata di ieri, provando a capire la possibilità di inserirlo all’interno dell’operazione Dzeko. Tano Pecoraro/LaPresse Un semplice ...

Mauro Icardi alla Roma?/ Scambio con Edin Dzeko : la bomba di calciomercato di Sky : Mauro Icardi obiettivo di calciomercato della Roma? All'Inter andrebbe Edin Dzeko: Di Marzio lancia la bomba di questo pazzo Scambio su Sky.

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.