LIVE Fognini-Fucsovics | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-7 6-4 7-6 | il ligure si porta in

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Smash vincente diche era sotto di un 15. 1-0 Purtroppo c’è subito il break per. 30-40 Annullata la prima malgrado il fallo di piede sulla prima. 15-40 Due palle break per. 15-15 E’ iniziato il quarto set. 7-3 SET! In rete il rovescio di, ilè avanti per due set a uno! 6-3 TRE SET POINT! Dritto violentissimo del! 5-3 Servizio e dritto5-2 Recupera uno dei due minibreakpartendo da una gran risposta 5-1 Servizio e dritto! Si cambia campo 4-1 Colpisce malissimo, i minibreak di vantaggio persono due! 3-1 GRAN PUNTO DI! Minibreak di vantaggio per lui, aggressivo col dritto e chiude di rovescio! 2-1 SPLENDIDO RECUPERO DI! Palla corta altissima di dritto di, ma era davvero difficile ...

