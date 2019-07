LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 6-3 Wimbledon 2019 in DIRETTA | il romano vola al

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sportaccede dunque al terzo turno ed affronterà il vincente del match tra Koepfer e l’argentino Schwartzman (testa di serie n.24) E sfonda con il dritto Matteoche sconfigge il cipriota Marcoscon il punteggio di 6-1 7-6 (4) 6-3 eal terzo turno. Una partita particolare per Marcos che chiude qui la sua carriera. Ci sono anche le lacrime in questo momento e Matteo rende onore al suo avversario. 40-15 Arriva il 16° ace die sono due match point 30-15 Sbaglia il dritto stavolta, in questo scambio 30-0 Gran palla corta diche continua la sua marcia 15-0 Out il dritto lungolinea diche non trova di poco il campo Tiene bene il servizioe oraandrà a servire per ...

