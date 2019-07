I voti su Sassoli mostrano le criticità del nuovo Parlamento la Von der Leyen prenda

Europarlamento - Sassoli al primo turno manca l'elezione per 7 voti : Alla prima votazione a Strasburgo l'eurodeputato Pd David Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno per essere eletto presidente del Parlamento europeo. Il presidente uscente Antonio Tajani ha...

Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. A Sassoli mancano 7 voti : Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. Nella prima votazione nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. All’europarlamentare del Pd sono mancati sette voti - 325 invece dei 332 necessari - per centrare l’elezione al primo tentativo. L’Eurocamera procederà ora a una seconda votazione per scegliere il successore di...

