Esplosione Stromboli | INGV | il vulcano “è sorvegliato speciale | allerta gialla”

Esplosione Stromboli - i precedenti di 1919 e 1930 e le connessioni con l’Etna : parla l’esperto : “L’attivita’ è rientrata anche se persiste ancora, ma in diminuzione, il trabocco lavico che si disperde sulla Sciara del fuoco“. Così Giuseppe Salerno, vulcanologo dell’Ingv di Catania, sull’attività dello Stromboli. “L’intensità esplosiva nella parte del cratere centrale, sembra essere abbastanza intensa, però – prosegue – chiaramente non è associabile a quello che è stato ...

Stromboli - parla il ragazzo sopravvissuto all’Esplosione Thiago Takeuti : “c’era una pioggia di fuoco - mi sento miracolato” : “Mi sento un miracolato. Abbiamo sentito una forte esplosione e abbiamo iniziato a correre. Ho capito subito che era un evento eccezionale. C’era una pioggia di fuoco“. A raccontarlo all’Adnkronos è Thiago Takeuti, il ragazzo brasiliano di 35 anni sopravvissuto ieri all’esplosione del vulcano a Stromboli. Ancora sotto shock e con il corpo ricoperto di graffi, racconta con la voce tremante quei “terribili ...

Esplosione Stromboli : “Un evento che non si verificava da tempo - siamo ancora in stato di preallerta” : La situazione incendi sull’isola di Stromboli, il giorno dopo le esplosioni che si sono verificate nel cratere, è “sotto controllo“, anche se “sono ancora attivi alcuni focolai, lontani dal centro abitato, dove stanno operando i Canadair“, rende noto il capo dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. A Ginestra, “tutti i roghi sono stati spenti e le persone sono rientrate a ...

Stromboli - l’Esplosione ha generato un flusso piroclastico che ha “camminato” centinaia di metri sul mare [FOTO e VIDEO] : Mentre alle isole Eolie la situazione sta lentamente tornando alla calma, anche se a Ginostra c’è ancora uno “scenario da guerra” come ha detto stamattina il Sindaco, grazie al Laboratorio di Geofisica Sperimentale del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze possiamo ricostruire cos’è successo ieri pomeriggio nel modo più preciso e dettagliato possibile. Gli esperti dell’ateneo ...

Esplosione Stromboli - il racconto dei turisti : “Iddu ci ha fatto paura - ma l’ultima cosa da fare è andare verso il mare” : “Ieri effettivamente abbiamo avuto un po’ di paura: ma abbiamo scelto di restare e, se non ci sono altri eventi paurosi, porteremo a termine la nostra vacanza fino all’otto luglio“: lo ha raccontato Zelda De Lillo, romana, a Stromboli assieme al compagno e al suo cane, tra i tanti turisti presenti sull’Isola dopo l’Esplosione di ieri. “Il cane stranamente ieri non ha avuto paura, è stato sempre accanto a ...

Esplosione Stromboli - l’esperto : “parossismo violento che non è legato ai terremoti - proprio questo ci preoccupa” : “Quando si verificò il terribile terremoto del 1908 si registrarono attività in tutti i vulcani siciliani“: lo spiega il sismologo dell’INGV Gianluca Valensise ai microfoni di MeteoWeb. L’attività vulcanica fu dunque un segno precursore di quanto stesse per accadere, un segnale chiaro e inconfondibile. E sarebbe inconfondibile ancor di più oggi, grazie alle osservazioni costanti, da parte degli esperti, dei movimenti e ...

La fortissima Esplosione dello Stromboli da una telecamera vicina [VIDEO] : L'eruzione del vulcano Stromboli, sull'omonima isola appartenente all'arcipelago delle Eolie, è stata una delle più intense degli ultimi decenni, come confermato dalle dichiarazioni dell'istituto...

Esplosione Stromboli : la vittima amava il mare e i vulcani - sul corpo un grosso ematoma : “Finalmente il mare, di nuovo il mare… quello più conosciuto e familiare però, quello che preferisco, quello della Spiaggia di Ponente di Milazzo, quello di casa…“: con queste parole Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta, 35 anni, commentava su Facebook la foto del proprio attestato conseguito come allievo ufficiale di coperta. L’uomo che ieri ha perso la vita a Stromboli amava il mare e i vulcani. Il 35enne ...

Stromboli - le prime immagini del vulcano stravolto dopo l’Esplosione : il VIDEO della Polizia dall’elicottero : Stromboli è stravolto. Il costone della Sciara del Fuoco ha cambiato conformazione dopo l’esplosione che alle 16:46 di oggi ha ucciso un escursionista, ferito un altro ragazzo che era con lui e mandato le isole Eolie nel panico. Migliaia di turisti sono scappati, e Ginostra è rimasta senza luce e gas per gli incendi innescati dal violento parossismo. Impressionanti le immagini aeree girate dalla Polizia dopo l’esplosione: Stromboli, ...

Stromboli - improvvisa Esplosione dal cratere : un morto - turisti in fuga. Navi pronte all’evacuazione - è una notte di paura : E’ calato il buio su Stromboli dove si sono vissute lunghe ore di terrore per una serie di esplosioni che si sono registrate nel cratere del vulcano seguite dalla caduta di lapilli che hanno provocato incendi. La situazione si ritiene sia adesso sotto controllo e sull’isola sono arrivati elicotteri per effettuare sopralluoghi. Il bilancio e’ tragico: un morto, un trentacinquenne di Milazzo, ed un ferito non grave, un coetaneo ...

Esplosione Stromboli - il geologo : “situazione particolare - l’evoluzione potrebbe essere diversa dal solito” : Stromboli “è un vulcano particolare. Ha un condotto aperto, dove il materiale ristagna e ogni 20 minuti circa la lava fa uno sbuffo perché si crea una pressione di gas all’interno che lancia la lava verso l’alto. E questa è l’attività normale di Stromboli. Di tanto in tanto, però, una volta ogni quattro o cinque anni, la lava fuoriesce proprio dai crateri causando un’eruzione e per questo da sempre Stromboli viene ...

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “Esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Poco dopo le quattro del pomeriggio ho sentito una forte esplosione, la più forte esplosione che io abbia mai sentito. In pochi minuti ha preso fuoco tutta la parte alta di Ginostra. E pure un deposito di bombole. Io ho subito raggiunto mia moglie e i miei gemellini di

Esplosione Stromboli - Ginostra rimane al buio : blackout per gli incendi - turisti in fuga. Due navi per l’eventuale evacuazione : La Protezione civile regionale siciliana ha disposto lo stazionamento davanti a Stromboli di una nave militare e di una nave privata per far fronte ad una eventuale evacuazione dell’isola interessata nel pomeriggio dalla violenta eruzione e dagli incendi. Lo dice il dirigente della Protezione civile regionale, Calogero Foti, che aggiunge: “La situazione al momento e’ tranquilla, è una misura precauzionale. Molti turisti che ...