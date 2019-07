Eclisse totale di Sole in Cile | le immagini mozzafiato dell’Eso

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) In questo filmato, diffuso in diretta streaming mondiale dallo European Southern Observatory (Eso), la spettacolarediavvenuta il 2 luglio 2019 in. Lesono state catturate dai super telescopi della Silla, in, situati a sud del deserto di Atacama, a un'altitudine di 2.400 metri. La prossimadivisibile anche in Italia avverrà il 2 agosto 2027.

