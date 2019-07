E' morto il tabaccaio colpito con un pugno da un nigeriano

È morto il tabaccaio aggredito un mese fa a Napoli : È morto in ospedale, a Napoli, il tabaccaio aggredito da un extracomunitario il 9 giugno scorso. L’episodio di violenza era accaduto davanti al suo negozio nella stazione della metropolitana di Chiaiano. Ulderico Esposito, 52 anni, aveva un’emorragia celebrale per il pugno sferratogli da un nigeriano che era solito infastidire le persone in quel luogo, poi arrestato quella stessa sera dalla Polizia.Si legge su Fanpage:Stando a ...