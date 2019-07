Asia Nuccetelli e l' infortunio del suo cavallo Ho pianto fino a strapparmi i

Ho chiuso coi ritocchini estetici! Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato : La figlia di Antonella Mosetti, ospite di Barbara D'Urso a 'Pomeriggio Cinque', ha rivelato di non essere mai stata depressa dopo la fine della sua storia con Gianfranco Battistini. Ora ha un nuovo amore e ha chiuso per sempre con la chirurgia estetica. La figlia 22enne di Antonella Mosetti è più in forma che mai, cosa che la conduttrice non ha mancato di farle subito notare. La ragazza ha risposto che è tutto merito dell’amore.--È infatti ...

Asia Nuccetelli a Pomeriggio Cinque : "Astol? Ancora non ci siamo detti 'ti amo'. Mai stata in depressione per le nozze saltate..." : Asia Nuccetelli, concorrente del primo Grande Fratello Vip e figlia di Antonella Mosetti, per la prima volta in tv, ha parlato della sua nuova storia d'amore. Da circa un mese, infatti, la Nuccetelli fa coppia fissa con Astol, rapper di origini casertane noto anche per la partecipazione alla scorsa edizione di Amici.Dopo aver commentato un filmato riguardanti le sue precedenti vicissitudini sentimentali (Asia doveva convolare a nozze con ...

