Tour de France | 2^ tappa | cronometro a squadre in Belgio | in tv su Rai2 domenica 7 luglio

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo ‘le Grand Départ’ di sabato da Bruxelles,la secondadelde2019 sarà unadi 27.6 chilometri che si svolgerà nella stessa capitale belga con partenza davanti al Palazzo Reale e arrivo all'Atomium nel parco Heysel. Il percorso si presenta leggermente mosso, tuttavia gli ampi e diritti viali di Bruxelles dovrebbero consentire le velocità più elevate alle. Il primo team che affronterà la prova contro il tempo lascerà la rampa di partenza alle ore 14:30, mentre l'ultima formazione in gara dovrebbe terminare verso le 16:40. In tv, la secondadeldesarà trasmessa in diretta sucon collegamento dalle 14:00. La cronoa Bruxelles sarà visibile anche in piena mobilità live streaming su RaiPlay. La gara di, come tutte le altre tappe del, sarà inoltre coperta in diretta da Eurosport ...

