Platini show sulla Juve | tra mercato e passato | “Non sono mica in arresto Deschamps si

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un autentico. Mai banale, Michel, a qualche settimana dalla notizia che ha fatto scalpore in tutto il mondo: la messa in stato di fermo per indagini legate all’assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar. “Nonincome ha scritto qualcuno“, ride il francese parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati, riguardanti ladel presente e del. “Guardi – esordisce – che nonvenuti a casa a prendermi, mi avevano convocato un mese prima. Tanto che alla vigilia ero andato a dormire a Parigi. Una volta a Nanterre, ho scoperto di essere ‘en garde à vue’ per non parlare con altri testimoni: una cosa francese un po’ così. E poitornato a casa. Forse qualcuno ha esagerato…“. “Colpi e sogni? Rabiot non è Messi ma ha gran qualità, è un 8 a tutto ...

