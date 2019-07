Moment Pro Camera per Android si aggiorna e arriva la feature de-squeeze

Oroscopo Sagittario - luglio : bel Momento professionale - incontri per i single : È giunto il nuovo mese, il settimo dell'anno. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario per il periodo di luglio 2019? Ecco di seguito le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute, ma anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. Le ultime settimane sono state particolarmente agitate per i nati Sagittario. In particolare in campo sentimentale sono state vissute delle crisi che hanno ...

Oroscopo Gemelli - luglio : buon Momento per i progetti lavorativi : Nuovo mese in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni di luglio per i nati sotto il segno dei Gemelli. Di seguito le stelle che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per il periodo compreso tra il primo ed il 31 del secondo mese dell'estate. Nel mese di giugno, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno vissuto un momento di ripresa, soprattutto in campo amoroso. Con Venere dalla propria parte è stato possibile vivere dei bei ...

Huawei P30 Pro raggiunge su eBay il miglior prezzo online del Momento : Huawei P30 Pro è in offerta a 629,99 euro su eBay grazie alla combinazione di promozione e codice sconto: ecco come fare. L'articolo Huawei P30 Pro raggiunge su eBay il miglior prezzo online del momento proviene da TuttoAndroid.

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Proseguono le qualificazioni dell’arco. Basket 3×3 : esordio negativo al maschile. E’ il Momento delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Basket 3X3 – L’Italia soffre le penetrazioni delle lunghe Dashkevich e Ivashchnka. Le azzurre vanno sotto pesantemente 9-3. 13.27 Basket 3X3 – Non c’è un attimo di respiro: dopo 50″, la situazione è sul 2-2. 13.25 Basket 3X3 – Palla all’Italia, nelle mani di Francesca Russo. 13.25 Basket 3X3 – Russo, De Cassan, Contu, Landi: l’Italia ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci lascia il programma : 'È il Momento di prendere altre strade' : Giovanni Ciacci a partire dalla prossima stagione non farà più parte del cast di Detto Fatto. L'annuncio è arrivato direttamente dal costumista dello show di Raidue. Ricorrendo al suo profilo Instagram, l'esperto di moda ha scritto: "Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle. Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao, ti ho voluto tanto bene". Con queste parole, lo ...

Nomine Ue - processi paralleli a Consiglio e Europarlamento. Italia (al Momento) fuori da giochi : Si sono incontrati in una cena di lavoro a Bruxelles, al Palais d'Egmont, ospiti del premier belga uscente Charles Michel, i sei primi ministri designati dai tre partiti politici europei più importanti (Ppe, Socialista e Liberale) come "coordinatori" per negoziare sui candidati alle nuove Nomine ai vertici Ue (i futuri presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e della Bce, e il nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera e di ...

Le star di Instagram pronte per l'estate. I costumi più cool del Momento : Il caldo è arrivato. E su Instagram le star del social, quelle con più followers, fanno a gara per mostrare i costumi da indossare in quest'estate 2019. Tra il narcisismo da social...

Pallanuoto : Michael Bodegas lascerà la Pro Recco dopo la Champions League. “È il Momento di una nuova sfida” : Colpo di scena in casa Pro Recco. La compagine ligure al termine delle Final Eight di Hannover di Champions League dovrà investire sul mercato per andare a caccia di un nuovo centroboa. lascerà infatti i campioni d’Italia Michael Bodegas, italo-francese stella della Nazionale guidata da Sandro Campagna: è arrivata oggi infatti la decisione del giocatore di dire addio, tramite un post su Facebook, alla banda guidata da Rudic. A pesare sulla ...

GF - la doccia di Gennaro è hot : ripreso proprio in quel Momento : noadsense Gennaro è ufficialmente il concorrente più amato di questa edizione del Grande Fratello. Il pubblico lo preferisce a Valentina Vignali, Kikò Nalli ed Enrico, dal momento che lunedì scorso l’ha scelto come primo finalista del reality. Un momento di grande emozione per Gennaro, che era invece convinto di essere stato eliminato dal gioco. L’aveva presa con filosofia: entrato in studio, a Barbara D’Urso ha detto di essere felice ...

Elisa Isoardi a La prova del cuoco : “Ci sono stati dei Momenti no…” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi confessa: “Siamo una famiglia. Ci siamo aiutati tanto” Mancano solo due puntate alle fine di questa edizione de La prova del cuoco. Il cooking show di Rai1 condotto da Elisa Isoardi, com’è noto da tempo, finirà infatti dopodomani, motivo per il quale già da giorni la padrona di casa sta tirando le somme di questa annata sicuramente non facile, ma ricca di soddisfazioni. E nella puntata di oggi ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : E’ il Momento di Djokovic. Nadal vince in fretta 3-0 contro Hanfmann. Wawrinka prova subito a fare la voce grossa : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Boccia al governo : “Basta promesse - ora è arrivato il Momento di agire” : Il presidente di Confindustria arrivato a un terzo del suo discorso lo mette in chiaro senza tanti giri di parole: «Non siamo né maggioranza, né opposizione. Né popolari, né socialisti o populisti. Siamo italiani, siamo imprenditori, siamo Confindustria. Le nostre idee – aggiunge - sono solide, radicate, trasparenti, Se gli attori della politica co...

Pd - Chinnici : alleanza con Cinque Stelle? al Momento improbabile : Un'alleanza di governo Pd-Cinque Stelle dopo le elezioni europee? "Probabilmente dopo il voto di domenica ci saranno delle ricadute.

La forza dell’acqua distrugge gli argini : il Momento dell’improvviso crollo della diga. E il lago si prosciuga : Ci troviamo a New Braunfels, in Texas, dove nei giorni scorsi, all’improvviso, gli argini della diga sul fiume Guadalupe hanno ceduto sotto il peso dell’acqua. Il filmato, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, è stata diffuso dagli addetti alla sicurezza locali e mostra il momento del crollo. Le dighe lungo il corso d’acqua sono state costruite alla fine degli anni Venti. Video Facebook/GBRA of Texas L'articolo La ...