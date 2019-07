Maxi retata contro spaccio | 8 persone in manette | 1 denunciata

romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Roma – Nelle ultime 48 ore, mirati blitz antidroga dei Carabinieri del Gruppo di Roma hanno portato all’arresto di 8e alla denuncia a piede libero di una nona. Sequestrati anche oltre 1 kg di droga – tra cocaina, eroina e marijuana – e 2.800 euro. Per loro l’accusa e’, a vario titolo, di detenzione edi sostanze stupefacenti. I quartieri sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri sono stati San Lorenzo, Esquilino, Montespaccato e Collatino. Due 24enni, uno del Gambia e uno del Senegal, sono stati fermati in piazza dell’Esquilino. Il primo e’ stato arrestato perche’ sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana ad un giovane e nelle sue tasche sono stati trovati 166 grammi di marijuana, mentre il secondo e’ stato denunciato per detenzione di 9 dosi di marijuana. In via dei Peligni, a San Lorenzo, i ...

