Massacro al centro per migranti in Libia | storia di una tragedia annunciata in una guerra

(Di mercoledì 3 luglio 2019), di “sicuro” c’è solo la morte.neldi detenzione di. Almeno 44 persone sono morte e oltre 130 ferite, in un raid aereo che ha colpito undi detenzione perillegali a Tajoura, a una dozzina di chilometri a est di Tripoli: è il tragico bilancio accreditato dall’Unsmil in un comunicato in cui la stessa la Missione di supporto dell’Onu in“condanna nei termini più forti” il raid. “Questa è la seconda volta che circa 600vengono attaccati da un bombardamento”, aggiunge la nota pubblicata sulla pagina Facebook della missione riportando la condanna del Rappresentante speciale dell’Onu per la, Ghassan Salamé. Nella sezione di questodi raccolta, investito dal raid, si trovavano 120come precisato dal comunicato ...

