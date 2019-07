Lucchese | tifosi in corteo dopo il fallimento | incontro con il sindaco per il futuro

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Prima undi circa 400 persone per le vie della città, poi uncon ilsul. E’ quanto successoildella. Il corte ha sfilato fino a Palazzo Santini dove era in corso un consiglio comunale. Qui, ilha invitato una delegazione ad ascoltare un suo intervento riguardante ildella. “Faremo tutto quello che si può per far ripartire da subito il calcio a Lucca – ha spiegato -. Trovare imprenditori interessati non è facile ma possiamo attrarre investimenti mettendo sul piatto una concessione pluridecennale per lo stadio Porta Elisa che ha bisogno di lavori ma che rappresenta anche una grande opportunità per chi voglia investire a Lucca. Ci sono infatti spazi di manovra per la realizzazione di attività commerciali, parcheggi, strutture ricettive. Siamo a un passo dalle mura in una zona ...

