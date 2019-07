Libia:Pd non parteciperà a voto Camera

"Inla situazione è sempre più drammatica.Bisogna fermare l'escalation militare perché il conflitto colpisce i più deboli ed innocenti.Chiediamo al governo di svuotare subito i campi profughi con i corridoi umanitari e i rimpatri volontari.Stiamo assistendo a un' emergenza umanitaria.Il governo e l'Ue non possono voltarsi dall'altra parte". Così Zingaretti in una nota. Intanto si apprende che il Pd nonalsulla,in Aula alla, per "mediare" sulle divisione relative alla missione in.(Di mercoledì 3 luglio 2019)