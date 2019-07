Gli effetti dei cambiamenti climatici sul calcio | la salute dei calciatori a rischio

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non solo ilgiocato ma anche alcune curiosità, argomento di interesse riguarda glideiproprio legati al mondo del pallone, nel dettaglio prestazioni orari di gioco e anche l’esperienza dei fan si stanno modificando. E’ quanto sottolineato in un articolo pubblicato su Scientific American, ladeiè messa adalle giornate ormai sempre più calde. “Giocare con il caldo e’ sempre stato un aspetto del gioco – commenta Mary Harvey, executive director del Centre for Sport and Human Rights ed ex portiere della nazionale Usa – ma ora le cose sono diverse“. Alcuni problemi sono emersi anche con le partite dei Mondiali femminili e della Coppa d’Africa condizionate dal grande caldo, un calciatore della Nigeria è stato ricoverato per una grave disidratazione durante un allenamento. ...

mirellaliuzzi : La disoccupazione per la prima volta dal 2012 è senza la doppia cifra al 9,9%. Mai così tanti occupati dal 77. Il t… - davidefaraone : Gli effetti del reddito di cittadinanza: in una regione con il più alto tasso di disoccupazione, non si trovano lav… - Suf80171923 : @Frances94772490 @mazzettam @repubblica Questo messaggio è a tutti gli effetti un messaggio eversivo. -