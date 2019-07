Giugno 2019 da Record | i dati di Copernicus

Giugno 2019 è stato il più caldo della storia - in Europa e nel mondo intero : Giugno 2019 è stato il più caldo di sempre, in Europa e nel mondo intero. Le temperature medie globali del mese sono state 0,1° centigradi in più rispetto a quelle registrate nel Giugno del 2016, che aveva stabilito il precedente record. In alcuni Paesi, come la Francia, i picchi hanno superato di 10° centigradi le medie stagionali. Le temperature sono state rilevate dal satellite Sentinel-3 del programma Copernicus, lanciato dalla Comissione ...

Giugno 2019 - il mese più caldo mai registrato : Il mese di Giugno 2019 è stato il più caldo di sempre. Quasi ogni anno si abbatte il record del precedente. Ma Giugno 2019 è un primatista assoluto: da quando si registrano i dati meteo, attorno al 1850, mai vi era stato un mese più rovente in Europa e nel mondo. Nel Vecchio Continente, in particolare, la temperatura media è stata di oltre 2 gradi sopra la norma, anche per effetto dell'ondata di calore che a fine ...

Meteo - Giugno 2019 è stato il più caldo al mondo : in Europa 2°C oltre la media : Giugno 2019 è stato caratterizzato da un’ondata di caldo eccezionale nell’Europa occidentale, tanto da essere il mese di Giugno più caldo mai registrato nel mondo. È quanto emerge dai dati satellitari diffusi dal servizio Copernicus sul cambiamento climatico, a guida Ue, secondo cui la colonnina di mercurio è salita di 0,1°C rispetto al precedente record per un mese di Giugno, che risaliva al 2016. Molto caldo soprattutto in ...

Ascolti TV Digitali (23-29 Giugno 2019) : Canale 5 è la rete più seguita : Ascolti TV Digitali (23-29 giugno 2019) - TTS Il progetto della Total Audience di Auditel continua con la seconda settimana di rilevazione (dal 23 al 29 giugno 2019) degli Ascolti Digitali sui device (mobile, pc, smart tv e altro), che – ricordiamo – non sono sommabili alla tradizionale misurazione degli Ascolti tv sugli individui. Rispetto alla settimana precedente, aumenta il TTS (Totale Tempo Speso) con quasi 6 milioni di ore ...

Box Office Italia 28 Giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto da un mese e mezzo - Toy Story 4 comanda la classifica - un successo anche italiano ricordando Fabrizio Frizzi : Box Office Italia 28 giugno 2019: Toy Story 4 in testa è un successo anche Italiano, Il Traditore tocca le 6 settimane consecutive Il Traditore sta vivendo sicuramente il suo momento più glorioso. ...

Asolti tv domenica 30 Giugno 2019 : Lontano da te non chiude in bellezza : Ascolti tv 30 giugno 2019: i dati della prima serata di domenica Non chiude bene Lontano da te, in termini di ascolti tv. L’ultima puntata, andata in onda domenica 30 giugno in prima serata, viene battuta dal film Ricatto d’Amore su Rai 1. La serie tv, che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi rispettivamente […] L'articolo Asolti tv domenica 30 giugno 2019: Lontano da te non chiude in bellezza proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Domenica 30 Giugno 2019. Ricatto d’Amore 15.4% - Spagna-Germania Under 21 12.7%. Lontano da Te chiude con l’8.4% : Lontano da Te Su Rai1 Ricatto d’Amore ha conquistato 2.504.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Lontano da Te ha raccolto davanti al video 1.337.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 la finale degli Europei Under 21 Spagna-Germania ha catturato l’attenzione di 2.145.000 spettatori (12.7%). Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 869.000 spettatori con il 5.4% di share. Su ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 30 Giugno - 6 Luglio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 30 Giugno AL 6 Luglio 2019 RIVIERA – SEConda STAGIONEDal 3 Luglio, ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Atlantic, disponibile anche su Sky On Demand e in streaming su NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky QRitorna con la seconda stagione la serie originale Sky ambientata in...

LONTANO DA TE/ Anticipazioni 30 Giugno 2019 : Massimo e Candela finiranno insieme? : LONTANO da te, Anticipazioni del 30 giugno 2019, in prima tv su Canale 5. Massimo e Candela cercano di rivedersi: Praga li premierà con un successo?

Linea Verde Estate – Terza puntata del 30 Giugno 2019 – Temi e anticipazioni. : Terzo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre i conduttori andranno […] L'articolo Linea Verde Estate – Terza puntata del 30 giugno 2019 – Temi e ...

“Lontano da te” – Quarta e ultima puntata di domenica 30 Giugno 2019 – Trama - anticipazioni. : Quarta e ultima puntata con “Lontano da te”, la commedia romantica internazionale con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La serie è diretta da Ivan Silvestrini ed è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga. Nel cast anche Teco Celio, Pamela Villoresi, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Celia De Molina, Roberto Campillo, Christian Ginepro, Antonio Zavatteri, Ivan […] L'articolo “Lontano da te” – Quarta e ultima puntata di domenica 30 giugno 2019 ...