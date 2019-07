Diritti tv Serie A calcio | Sky | Dazn e Mediaset Come e dove vedere tutte le partite del

Diritti Tv - passi avanti Mediapro su canale Serie A - lunedì il voto. : passi avanti nella trattativa fra Lega Serie A e Mediapro, che ha proposto una partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24, da rivendere ai broadcaster. Il tema è stato discusso nell' assemblea dei club, convocata nuovamente lunedì alle 14, per una delibera sull'offerta che il colosso multimediale spagnolo-cinese definirà nei prossimi giorni. Secondo quanto filtra dal riserbo che avvolge ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il calcio bisogna puntare sui Diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...

Diritti tv - il piano della Lega calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

Diritti tv - la grande fuga dalla Serie A : altro che effetto Ronaldo. L’inchiesta in edicola sul Fatto Quotidiano del lunedì : La grande fuga dalla Serie A. altro che effetto Ronaldo! L’audience è crollata del 30%. Il doppio abbonamento Dazn-Sky ha Fatto scappare i tifosi, costretti a pagare di più per vedere meno (e male). Dazn non ha dichiarato il numero di abbonati che, però, il Fatto è in grado di svelare: circa 1,3 milioni, numero insufficiente per far quadrare i conti. Domani l’inchiesta di Lorenzo Vendemiale sul flop della stagione 2018/2019 e sulle ...

Film e serie tv sui Diritti e le battaglie delle donne - così Hillary e Chelsea Clinton provano a conquistare Hollywood : Hillary e Chelsea Clinton sono pronte a fondare una nuova casa di produzioni. Proprio come Michelle e Barack Obama, anche la recente candidata allo Studio Ovale e la figlia imprenditrice hanno deciso di giocare la carta di Hollywood. Il progetto è ancora in una fase iniziale, ma l'idea sarebbe quella di produrre Film e serie tv. Stando alle loro stesse dichiarazioni, Hillary e Chelsea Clinton desiderano sfruttare questa iniziativa ...

Zappia (Sky Sport) : «In prima linea per i prossimi Diritti tv Serie A» : «Vorrei ribadire che la volontà e l'impegno di Sky Italia nello Sport e nel Calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore». L'Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall'ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio italiano del Presidente della...

Luca Baldanza (Img) : “Diritti tv di Serie A venduti in tutto il mondo” : “I diritti tv della Serie A sono stati venduti in questo triennio in tutti i paesi-obiettivo attraverso 56 broadcaster nel mondo”. Sono le dichiarazioni di Luca Baldanza, vicepresidente del gruppo Img aggiudicatario dei diritti per trasmettere la massima Serie all’estero per il triennio 2018/21. Intervento al panel ‘AWord’ che è stato organizzato dalla Lega Serie A all’Ara Pacis a Roma, è stato ...

Img : «I Diritti tv della Serie A venduti in tutto il mondo» : «I diritti tv della Serie A sono stati venduti in questo triennio in tutti i paesi-obiettivo attraverso 56 broadcaster nel mondo». Lo ha detto Luca Baldanza, vicepresidente del gruppo Img aggiudicatario dei diritti per trasmettere la massima Serie all’estero per il triennio 2018/21. Nel corso del suo intervento al panel ‘AWord’, organizzato dalla Lega Serie […] L'articolo Img: «I diritti tv della Serie A venduti in tutto ...

Micciché : «La Serie A deve migliorare la vendita dei Diritti tv all’estero» : «Il nostro problema nei confronti della Liga sono i diritti che abbiamo venduto all’estero a meno di loro, e su questo si può fare sicuramente meglio». È quanto riferito dal presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè, al forum ‘Il calcio che vogliamo’ organizzato dal Corriere dello Sport a Roma. «La Premier League è un’altra […] L'articolo Micciché: «La Serie A deve migliorare la vendita dei diritti tv all’estero» ...

Mediapro - la nuova sfida sui Diritti tv della Serie A : Mediapro diritti Tv Serie A – Si accende un faro sul futuro dei diritti dv della Serie A, che potrebbe riportare sulla scena il gruppo audiovisivo Mediapro. Nell’assemblea di ieri, tenutasi a Milano, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha esposto il nuovo piano industriale del massimo campionato italiano, rivelando anche la proposta […] L'articolo Mediapro, la nuova sfida sui diritti tv della Serie A è stato ...