Clima | Giugno 2019 è stato il più caldo della storia | +3°C in Europa | “e sarà sempre

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’estate è appena iniziata ma sono già stati infranti numerosi record di temperatura in. I dati rilasciati dal Copernicuste Change Service (C3S), realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto dell’Unione Europea (ECMWF), mostrano che la temperatura media europea perè stata più alta di qualsiasi altromai registrato. Le temperature medie sono state di oltre 2°C sopra la media e quello appena trascorso èilpiùmai registrato. Completamente ribaltata, dunque, l’anomalia del mese di maggio, che nella fascia centrale da nord a sud dell’erapiù freddonorma. Italia inclusa: sul nostro Paese èinfatti un maggio freddissimo. Sebbene non sia stata persistente come quella dell’estate 2018, questa breve ondata di, provocata da una massa d’aria calda ...

