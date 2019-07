Ue,Conte: su nomine prevalga equilibrio

"Darò il mio convinto contributo perché in Europa non s'imponga un asse su un altro,ma si trovi il giusto" Così il premier, in vista della nuova riunione a Bruxelles per leai vertici. "Si metta al centro la crescita,evitando l'austerity e il primato della finanza". "I dati certificano la solidità della nostra economia.Migliorano i conti pubblici,il deficit è in calo,aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione e crescono gli occupati",sottolinea"Andiamo avanti. Io tifo Italia!"(Di martedì 2 luglio 2019)