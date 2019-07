Truffa sui migranti e legami con la ‘ndrangheta | 11 arresti

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) Organizzazioni senza scopo di lucro collegate a personaggi in odor di 'ndrangheta e protagoniste di una colossalesulla gestione dell'emergenza. E in grado, grazie ai 35 euro ricevuti dallo Stato per ciascuna persona ospitata ogni giorno, di accumulare dal 2014 al 2018 un patrimonio illecito di oltre 7 milioni di euro. Soldi pubblici destinati ad attività di accoglienza e invece finiti nelle tasche di un manipolo di speculatori senza scrupoli. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'operazione "Fake Onlus" della Guardia di Finanza di Lodi che ha portato a 11(uno in carcere, 5 ai domiciliari e 5 con obbligo di dimora e di firma alla polizia giudiziaria) per associazione a delinquere eaggravata ai danni dello Stato.Nel mirino del pm di Milano, Gialunca Prisco, titolare del fasciolo di indagine coordinato dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini, ...

