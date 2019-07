Temptation | resoconto seconda puntata | la Sansone se ne va da sola | forse cambia idea

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Il falò di confronto tra Nunziae Arcangelo Bianco è stato il momento più atteso delladiIsland, trasmessa ieri 2 luglio in prima serata su Canale 5. Lei, infatti, non aveva affatto gradito il comportamento del fidanzato con le altre ragazze single, chiedendo immediatamente il faccia a faccia in seguito al quale la coppia è uscita separata. Anche se, un ultimo annuncio da parte di Filippo Bisciglia, ha fatto capire che tra loro potrebbe non essere davvero finita. Passando agli altri protagonisti, Jessica ha continuato a mostrare un forte interesse per il single Alessandro anche se Andrea ha dichiarato di avere ancora delle speranze per un futuro insieme a lei. Massimo, dopo una primanella quale sembrava interessato a Federica Lepanto, hato velocemente single, concentrando le sue attenzioni su Elena. Nunzia lascia Arcangelo Nunzia ...

fede_brody : Facciamo un resoconto della giornata. Cose negative: -sveglia alle 5 per andare a lavoro -ho perso le chiavi del l… -