Napoli e James Rodriguez più vicini | distanza col Real ridotta ai minimi I dettagli

Napoli - il giallo di James Rodriguez : «È a Capri per la firma sul contratto» : È in atto un incontro a Capri in un noto hotel dell'isola tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore del Real Madrid James Rodriguez e il suo...

Calciomercato Napoli - incontro a Capri tra De Laurentiis e James Rodriguez [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – E’ un Calciomercato stellare quello sta portando avanti il Napoli, il club azzurro ha ufficializzato nella serata di ieri l’arrivo del difensore Manolas, si tratta di un colpo molto importante, il greco con Koulibaly può formare la coppia di centrali più forte del campionato. E non è di certo finita, la dirigenza sta lavorando senza sosta per completare al più presto la squadra di consegnare a Carlo ...

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ James Rodriguez a Capri : a breve la firma - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie lunedì 1 luglio 2019: Manolas ufficiale a 36 milioni, Jordan Veretout solo se parte Allan.

ULTIM’ORA – Il Mattino : “James Rodriguez a Capri con ADL e Mendes - per firmare il contratto col Napoli…” : James Rodriguez a Capri incontro con De Laurentiis per la firma L’edizione on line de Il Mattino, riporta una clamorosa notizia su Rodriguez. A Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore James Rodriguez e il suo procuratore Jorge Mendes. Il colombiano è sull’isola per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Il contratto Uno stipendio da 6.5 milioni di ...

Calciomercato Napoli News/ James Rodriguez verso la chiusura? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie lunedì 1 luglio 2019: Manolas ufficiale a 36 milioni, Jordan Veretout solo se parte Allan.

Il Mattino : De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

Mattino : James a Capri per firmare il contratto con il Napoli : L’edizione online del Mattino scrive che a Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Andrea Chiavelli e James Rodriguez, accompagnato dal suo procuratore, Jorge Mendes. Il summit sarebbe in corso presso un noto hotel dell’isola. Il quotidiano scrive che il colombiano è arrivato a Capri questa mattina. Sarebbe volato sull’isola del Golfo proprio per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'articolo ...

As : “James Rodriguez andrà al Napoli per 50 milioni” : James Rodriguez e il terzo obiettivo di mercato per il Napoli,, non certo per importanza. Dopo Manolas e Di Lorenzo Ancelotti aspetta James. La volontà dei due è chiara da tempo. Quello che resta da capire è la posizione del Real Madrid su cui sta lavorando Mendes. I Blancos vorrebbero capire che arrivano offerte di acquisto diretto per il colombiano prima di chiedere il prestito con il Napoli, ma dalla Spagna arrivano buone notizie. Per As, ...

Napoli - James Rodriguez potrebbe raggiungere gli azzurri a Dimaro il 20 luglio : È il Napoli una delle assolute protagoniste di questo calciomercato. Dopo l'ufficialità, avvenuta nella giornata di ieri, per Kostas Manolas, acquistato dagli azzurri per 36 milioni di euro, De Laurentiis adesso si concentrerà su altri obiettivi di mercato. In cima alla lista degli acquisti del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ci sarebbe da tempo James Rodriguez, talentuoso trequartista del Real Madrid. La stella della Colombia ...

Calciomercato Napoli : preso Manolas - il sogno rimane James : Il Calciomercato del Napoli 2019-20 è iniziato davvero col botto. E' fatta, infatti, per l'arrivo del difensore greco Kostas Manolas della Roma. Ma non sarà il solo colpo da parte del club allenato da Carlo Ancelotti, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Per riuscire a battere la corazzata Juventus però bisognerà ancora rinforzare l'organico. Ma la dirigenza partenopea sicuramente non si ...

Napoli - De Laurentiis : “Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli”. E su Sarri - Sacchi e Albiol… : “Arriveranno Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto. Dobbiamo approfondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare. Perché ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia al gioco di Sarri che è un gioco stretto, che ti diverte, però bisogna, secondo me, capire che uno deve formare una squadra capace di giocare in tanti modi diversi. Gli avversari non sempre ti permettono di giocare il ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del futuro : “Cosa faccio?” - lui risponde così : Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile dopo aver comandato il proprio girone. Il calciatore colombiano si è lasciato andare ad un messaggio su Instagram dimostrando tutta la sua frustrazione per la sconfitta. Ma a fine gara ha parlato ...

James e Lozano? Solo se il Napoli vende un attaccante : Il mercato del Napoli procede spedito, dopo Di Lorenzo, ora si chiude anche con Manolas. Il club azzurro si assicura così una difesa impenetrabile che da sicurezza. Poi ci sarà da affrontare il capitolo attaccati, ma ci vorrà tempo perché entrambe le trattative hanno degli step da rispettare. Per James Rodriguez è oramai tutto fatto, ma bisogna attendere la fine della Copa America per poter mettere tutto nero su bianco e considerare chiusa la ...