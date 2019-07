Malore mentre accudisce il figlio disabile che resiste per ore | poi muore

Anziana colta da Malore mentre aiuta il figlio disabile che resta sospeso per ore : morti entrambi : Idecessi potrebbero risalire a lunedì sera, ma l'allarme è stato dato solo martedì mattina, dal fisioterapista del 44enne

Mamma e figlio con la Sla trovati morti in casa : lei stroncata da un Malore mentre lo sollevava : Un uomo di 44 anni, Thomas Arrigoni, è morto in provincia di Bergamo insieme alla Mamma, Felicita Eugenia Carminati, 71 anni. Una tragedia avvenuta a Terno d?Isola: madre e figlio...

Padova - Malore mentre prende il sole in terrazza : Franco ucciso a 58 anni dal caldo killer : Franco Panfili, 58 anni di Padova, è l'ultima vittima del caldo record che sta travolgendo l'Italia negli ultimi giorni: l'uomo, operaio in una ditta di Curtarolo, era andato a prendere un po' di sole sulla terrazza di casa dopo pranzo quando ha avuto un malore. Quando la sorella è andata a svegliarlo pensando che dormisse non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Ha un Malore mentre fa il bagno a Dorgali : muore Pietro Murru - 40 anni - padre di due bambine : L'uomo stava facendo il bagno al largo di Osala, una delle spiagge di Dorgali. Il suo corpo esanime è stato notato da altri bagnanti che l'hanno portato a riva e hanno cercato di soccorrerlo senza però riuscirci.

Ascoli - Malore mentre è nei campi : muore un anziano - è la prima vittima del caldo record : Un uomo di 82 anni di Ascoli è la prima vittima dell'ondata di caldo record degli ultimi giorni. L'anziano era uscito di casa ieri per prendere un po' d'aria ma ha fatto perdere le sue tracce. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa e dopo una notte di ricerche è stato trovato cadavere nei campi tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena.

Vaso sanguigno esploso nel cervello! Malore mentre gioca a calcio - morto bimbo di 10 anni : Si è sentito male mentre giocava a calcio al parco con gli amici. Subito dopo la corsa in ospedale e due interventi al cuore, ma per Petro Dixon, 10 anni, non c'è stato nulla da fare. Il bambino è collassato improvvisamente al suolo. È successo in un'area verde di Salford, in Inghilterra, lo scorso sabato pomeriggio. È probabile che a causare il decesso sia stato un Vaso sanguigno esploso nel cervello, con conseguente arresto cardiaco. Sotto ...

Malore per Angela Merkel - trema mentre accoglie Zelensky. : Malore per Angela Merkel: la cancelliera tedesca è colta da tremori durante una cerimonia ufficiale a Berlino. A fianco del presidente ucraino Zelensky, in attesa di una parata militare sotto… L'articolo Malore per Angela Merkel, trema mentre accoglie Zelensky. proviene da Essere-Informati.it.

Bologna - Malore mentre è in aereo : turista muore stroncata da un infarto - volo rimandato : Una donna di 74 anni è morta poco dopo le operazioni di imbarco all'aeroporto Marconi di Bologna su un volo diretto ad Amsterdam. È stato il personale dell'equipaggio ad accorgersi del suo malessere e ad allertare i soccorsi. Ma le operazioni di rianimazione si sono rivelate inutili. Gli altri passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo, che è poi partito con 4 ore di ritardo.

Malore mentre sono in vacanza con i figli! Marito e moglie muoiono per un misterioso virus : Avevano quasi finito di trascorrere la loro vacanza con i figli piccoli, tra cui il più piccolo di soli 2 anni e una bimba più grande, alle isole Fiji, ma poco prima di imbarcarsi per tornare a casa a Fort Worth, in Texas, David e Michelle Paul hanno accusato un Malore e sono morti entrambi improvvisamente. Così, quello che doveva essere un viaggio di famiglia all'insegna del divertimento si è trasformato in tragedia. La causa del decesso resta ...

Malore mentre è in classe! Luisa Anna Pia Gatti muore a 18 anni per meningite acuta : "Ragazza brillante, educata, rispettosa e bella, amante della vita e dello studio". Torna l'incubo meningite in Italia. Una ragazza di soli 18 anni, Luisa Anna Pia Gatti, è morta a causa del batterio lo scorso 27 maggio a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. La giovane si è sentita male pare mentre era in classe, nel liceo scientifico "Quinto Orazio Flacco" di Venosa, ma da giorni accusava già febbre alta e cefalea. Trasportata ...

Ha un Malore mentre si trova in fila al seggio per votare : l’ambulanza arriva dopo un’ora : Un uomo di 70 anni ha avvertito un malore nel momento in cui si trovava in fila al seggio elettorale per votare. E’ accaduto a Nicotera (Vibo Valentia), dove l’uomo, al seggio della scuola elementare della città, è stato colto da malore. Ha subito ricevuto i primi soccorsi da un medico presente casualmente sul posto. I vigili urbani e i carabinieri hanno bloccato l’area e chiamato l’ambulanza, che però è arrivata dopo ...

Iari - Malore fatale a 21 anni mentre ascoltava la musica con le cuffiette : il quartiere fa colletta per rimpatriare la salma : In una parrocchia nell'estrema periferia di Roma, allestita da venti anni in quelli che sarebbero dovuti essere dei negozi al piano terra di un palazzo, ancora una volta torna a battere il grande...

Ferrara : 80enne colpito da un Malore - muore mentre si recava al bar a vedere il Milan : Le passioni spesso spingono le persone a fare di tutto pur di soddisfare i propri desideri. Purtroppo però, quanto accaduto a Mesola (provincia di Ferrara) non ha avuto un lieto fine per un tifoso del Milan. Roberto Avanzi, 80enne in pensione, seguiva da sempre la sua squadra del cuore, per la quale ha gioito spesso in questi anni, soprattutto durante i trionfi dell'era Berlusconi. Il pensionato era solito seguire le partite della formazione ...

Chieti - Malore mentre gioca a calcetto con gli amici : Christian si accascia e muore a 19 anni : Christian Cerbone, di San Salvo in provincia di Chieti, è morto a 19 anni davanti agli occhi increduli degli amici con cui stava giocando a calcetto: si è sentito male e si è accasciato al suolo, è stato trasportato in ospedale ma è deceduto prima di entrare in sala operatoria: "Eri un angelo in vita. Ora lo sei ancora di più".Continua a leggere