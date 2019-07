LIVE Berrettini-Bedene | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 6-2 3-4 | set equilibrato

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 L’annulla con la prima. 40-AD Palla break che sa di match point! Punto da vincere! 40-40 Parità! Chance da sfruttare per l’italiano. 40-30 Resta attaccato al game. 30-15 Buono schema diche accelera di diritto e chiude a rete. 15-0 Servizio e diritto per lo sloveno. 4-4 A zero vince la battuta. 30-0 Ottima velocità imbastita dall’italiano. 15-0spinge con il diritto. 3-4 Alla finevince il game più combattuto del set. 40-40 Con sufficienza,sbaglia il passante. AD-40 Spinge lo sloveno: bene con il diritto. 40-40 Polemicoper una palla chiamata out di poco vicino la riga. 40-40 Difesa diche scappa via. AD-40 Serve&volley da parte del tennista sloveno, cresciuto dillo nel quarto set. 40-40 Cross di diritto che sfugge dalla racchetta. ...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Bedene Wimbledon 2019 in DIRETTA: 3-6 6-3 6-2 0-1 il romano vince anche il terzo set! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene Wimbledon 2019 in DIRETTA: 3-6 6-3 3-2 il romano realizza il break e conduce il set! -… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Bedene Wimbledon 2019 in DIRETTA: 3-6 6-3 3-2 il romano realizza il break e conduce il set! -… -