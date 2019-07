L’arresto di Carola Rackete non è stato convalidato

Non convalidato L’arresto di Carola Rackete : è libera. La rabbia di Salvini : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una «scriminante» legata all’avere agito «all’adempimento di un dovere», quello di s...

Sea Watch - il giudice non convalida L’arresto di Carola Rackete e non dispone misure cautelari : la comandante è libera : Il gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera. L'articolo Sea Watch, il giudice non convalida l’arresto di Carola Rackete e non dispone misure cautelari: la comandante è libera ...

Carola Rackete - oggi la decisione del gip sulla convalida delL’arresto : Carola Rackete, oggi la decisione del gip sulla convalida dell’arresto Ieri la comandante è stata interrogata per 3 ore nell’ambito del processo per resistenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. Secondo la Procura avrebbe agito deliberatamente, “non per necessità” Parole chiave: ...

Sea Watch 3 - ultime notizie : Germania contro L’arresto di Carola Rackete : Sea Watch 3, ultime notizie: Germania contro l’arresto di Carola Rackete L’attracco della Sea Watch 3 e lo sbarco della quarantina di migranti a bordo non ha messo il punto a una delle situazioni più delicate di quest’ultimo anno. Al contrario. Carola Rackete è stata tratta in arresto dopo aver speronato una motovedetta della guardia di finanza, interposta per evitare l’attracco della Sea Watch 3. In attesa della ...

Sea Watch - Fazio : “L’arresto di Carola - il muro in Friuli. Esclusione costruisce odio” : Il giorno dopo l’arresto della comandante della nave Sea Watch, Carola Rackete, l’hashtag #freeCarola lanciato ieri resta tra i trending topic di Twitter. Dopo Gad Lerner e Cecilia Strada, a sostegno della capitana intervengono anche personaggi dello spettacolo e della televisione. A partire da Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che fa sulla Rai, che scrive: “L’arresto di Carola Rackete, l’idea del muro sul confine in ...

Carola Rackete dopo L’arresto : «Non un atto di violenza - ma disobbedienza. La situazione era disperata» : Carola Rackete, la comandante tedesca della nave Sea Watch 3, è ora agli arresti domiciliari, sull’isola di Lampedusa, dove dopo 17 giorni di navigazione dalla Libia, ha deciso di attraccare, venerdì notte, forzando il divieto imposto dal nostro governo. «La situazione era disperata. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione. Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che ...

Sea Watch - la capitana Carola ai finanzieri dopo L’arresto a Lampedusa : «Vi chiedo scusa» : Sbarcati i 40 migranti a bordo. Carola Rackete, che andrà ai domiciliari, accusata anche di tentato naufragio. Sea Watch sequestrata e multa da 20 a 50 mila euro

