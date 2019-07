Impresa di Fabbiano sull' erba di Wimbledon | Seppi inossidabile

Wimbledon : Impresa Fabbiano - n.6 Tsitsipas si arrende : I Championships, edizione 133, si aprono con l'impresa di Thomas Fabbiano, capace di imporsi al quinto set contro il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, favorito n.7 di Wimbledon. Un successo, quello del 30enne di Grottaglie, che riscatta una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni. Solo cinque vittorie, in 15 match, con la classifica sgonfiatasi fino al n.89 Atp. Settimana scorsa, pero' sull'erba di Eastbourne, Fabbiano aveva raggiunto la ...

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Luglio 2019). Che Impresa Fabbiano! Bene Djokovic - ennesima delusione per Zverev : Il riepilogo della prima giornata di Wimbledon 2019 nel tabellone maschile. L’impresa – Quella di Thomas Fabbiano, capace di eliminare Stefanos Tsitsipas. Un capolavoro quello realizzato dal pugliese, che ha ottenuto la prima vittoria della carriera contro un Top-10, superando il greco in cinque set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Una bellissima vittoria per il nativo di San Giorgio ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - Tsitsipas ko!!! Bene anche Seppi - out Sonego. Sorprende la giovanissima Gauff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l’ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L’asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Soffre Sonego : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L’azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

Wimbledon - il piccolo Fabbiano compie l'Impresa ed elimina il gigante Tsitsipas : Sorpresa a Wimbledon. Nell'incontro di primo turno Thomas Fabbiano, numero 89 delle classifiche ATP, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 7 e uno dei grandi favoriti a prendere il posto, un giorno, degli attuali dominatori del tennis mondiale. Il giocatore italiano ha superato il rivale dopo una battaglia lunga 5 set, con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3. Il tennista pugliese aveva gia' avuto a disposizione due ...