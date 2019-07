Il calciomercato entra nel vivo | Spinazzola e Diawara ufficiali | forte pressing su

calciomercato Bologna - Fenucci fa il punto : tra nomi in entrata e le richieste dei big : Altro annuncio in casa Bologna, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie. Non si parla solo di stadio, ma anche di mercato. E’ sempre l’amministratore delegato Claudio Fenucci a fare il punto. Ecco le sue parole. “Il centrocampista Schouten è il più vicino a essere ufficializzato. Per i difensori Tomiyasu e Denswill ci sono aspetti da limare con società o con i giocatori. Il nuovo decreto ...

La rassegna stampa del 27 giugno – Il calciomercato entra nel vivo e si prende le prime pagine sportive [FOTO] : rassegna stampa 27 giugno – I principali quotidiani sportivi italiani di oggi aprono con il calciomercato in prima pagina. Scatenata l’Inter, attive anche Milan, Juventus, Roma e Napoli. In particolare, la “Gazzetta dello Sport” titola “I botti di Conte” con i due colpi Lazaro e Sensi praticamente chiusi, con Lukaku e Dzeko sempre nei pensieri dell’allenatore nerazzurro. Spazio anche ...

calciomercato Inter - il punto : da Sensi a Lukaku fino a Nainggolan - la situazione tra entrate e uscite : Calciomercato Inter – L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato. Definito l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo, grazie a Gravillon, si puntano Lukaku, Barella e Dzeko, con il nodo Nainggolan sempre sa sciogliere. Visita in sede ieri per Federico Pastorello, agente di Edoardo Vergani, promettente attaccante nerazzurro, inserito nella trattativa per Sensi. Il diciottenne ha chiesto di poter scegliere la propria ...

calciomercato Genoa - il punto sulle entrate : in attesa delle ufficialità spunta un’offerta per Bruno Amione : Calciomercato Genoa – Rossoblu scatenati in questi ultimi giorni e capaci di chiudere diverse operazioni in attesa di ufficialità. Si aspetta infatti l’annuncio per Antonio Barreca (i dirigenti liguri si incontreranno domani con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo) e per Cristian Zapata, svincolato dal Milano e che firmerà un biennale. Nel frattempo, il Genoa guarda ancora in Argentina dopo l’operazione ...

calciomercato Milan - Kessié non rientra nei piani di Giampaolo : possibile uno scambio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Il centrocampista ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, dovrà essere riscattato dai rossoneri con il versamento dei 20 milioni mancanti all’Atalanta, dopo gli 8 di prestito oneroso e i 2 di bonus già pagati. Ma molto ...

calciomercato Juventus - il punto tra entrate e uscite. Nel frattempo Sarri incontra CR7 : Calciomercato Juventus – Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, l’incontro con la stella della squadra. Il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo, in Costa Azzurra. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, si è confrontato con il neo tecnico bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva ...

calciomercato Juve : acquistato Demiral per 15 milioni - dovrebbe essere il quinto centrale : In attesa di annunciare grandi acquisti, la dirigenza bianconera sta cercando di puntellare una rosa che è evidentemente rimasta scoperta in alcuni ruoli. Considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e l'addio di Martin Caceres (che dopo il prestito ritornerà alla Lazio), la Juventus dovrà investire su almeno due difensori centrali, da affiancare ai vari Bonucci, Chiellini e Rugani. Un ...

calciomercato Juventus – I bianconeri a caccia di un centrale di esperienza : il club interessato ad Umtiti : Juventus su Umtiti, osservato speciale con Demiral in Turchia-Francia La Juventus è alla ricerca di difensori e dopo aver trovato l’accordo con il Sassuolo, sulla base di circa 15 milioni di euro, per il 21enne turco Merih Demiral, vuole un centrale di esperienza per integrare il reparto, dopo il ritiro di Andrea Barzagli, da affidare al nuovo tecnico. Uno dei profili sotto osservazione, a quanto apprende l’Adnkronos, è quello ...

calciomercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...

calciomercato Napoli - De Laurentiis ufficializza Di Lorenzo e apre al nuovo centravanti! : Calciomercato Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, e come riportato dal “Corrieredellosport.it”, il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli. Un affare lampo concretizzato nel giro di pochi giorni. Il terzino destro andrà ad arricchire lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Non solo, lo stesso De Laurentiis ha colto […] L'articolo ...

calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

calciomercato Juventus - addio a Mandzukic : già scelto il nuovo centravanti! : Calciomercato Juventus- Dopo aver raggiunto un accordo di massima con Federico Chiesa, la Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista sul fronte mercato. Di fatto, l’attaccante della Fiorentina non sarà il solo rinforzo offensivo. Paratici sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, in uscita dal club nerazzurro, ha […] More